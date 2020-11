Quentin Tarantino pracuje nad dwoma książkami. Jedna rozszerzy historię z Pewnego razu... w Hollywood

źródło: Sony

Quentin Tarantino rok temu zapowiadał, że chce skupić się także na innych od reżyserowania działalnościach artystycznych. Zapowiadał napisanie książek oraz stworzenie sztuki teatralnej i serialu. Teraz ogłosił powstanie dwóch książek zamówionych przez wydawnictwo HarperCollins.

Pierwsza z nich zadebiutować ma latem 2021 roku i będzie to nowelizacja ostatniego filmu reżysera, Pewnego razu... w Hollywood. Jest to historia fikcyjnego aktora szukającego sukcesu w kinie, która połączona została prawdziwymi wydarzeniami związanymi z morderstwem Sharon Tate i jej przyjaciół przez gang Charlesa Mansona. Powieść ma rozwinąć historie przed i po wydarzeniach z filmu. Dowiemy zatem, co stało się z Rickiem Daltonem i jego przyjacielem, Cliffem Boothem.

W latach siedemdziesiątych powieści filmowe były pierwszymi książkami dla dorosłych, które czytałem. I do dziś mam ogromną sympatię do tego gatunku. Dlatego jako nowelizacji z dumą ogłaszam Pewnego razu... w Hollywood, mój wkład w ten często marginalizowany, ale uwielbiany podgatunek literacki. Jestem również podekscytowany możliwością dalszego odkrywania moich postaci i ich świata w literackim przedsięwzięciu, które (miejmy nadzieję) będzie można postawić obok filmowego odpowiednika.

Drugą zaplanowaną pozycją jest książka non-fiction zatytułowana Cinema Speculation. Opisywana jest jako książka zgłębiająca filmy z lat 70., pełna opisów autorskich i esejów reżysera na temat kina tamtego okresu.