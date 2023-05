Quentin Tarantino skupi się na pisaniu, ale nie wyklucza zrobienia serialu lub filmu krótkometrażowego

zrzut ekranu

Quentin Tarantino w rozmowie z Deadline ujawnił więcej szczegółów na temat jego następnego filmu The Movie Critic, ale też po raz kolejny potwierdził, że będzie to jego ostatnia filmowa produkcja. Co zatem będzie robił Tarantino, gdy skończy z kinem?

Reżyser otwarcie mówi, że rozważa robienie serialu lub filmów krótkometrażowych, a nawet zainteresowany jest tworzeniem sztuk teatralnych. Jest otwarty na wiele rzeczy, ale prawdopodobnie w nadchodzących latach najmocniej skupi się na pracy pisarza. Po tym jak dziennikarz naciskał, by powiedział coś więcej o swoim końcu z kinem, reżyser odpowiedział:

To po prostu ten moment. Nadszedł czas, by odejść. Podoba mi się wizja wejścia na szczyt. Podoba mi się pomysł dawania z siebie wszystkiego przez 30 lat, a potem mówienia: "Ok, wystarczy".

Dodał, że to też dobry moment, ponieważ ostatnio maleje wartość filmu ze względu na ekspansję streamingu, a zawsze będzie wierny temu, że filmy przeznaczone są do premier kinowych. Przyznaje, że sam wiele filmów widział na streamingu, ale zapowiada, że swój ostatni film zrobi pewnie dla Sony, bo to ostatnia firma wierna kinowemu doświadczeniu. Zaznacza też, że nie ma nic przeciwko serialom i sam myśli o takiej formie, ale jednak nie towarzyszą mu te same emocje przy serialu, których doświadcza w kinie.

Przypomnijmy, że ostatnią książką Tarantino jest Cinema Speculation. W 2022 roku wspominał, że w 2023 roku nakręci 8-odcinkowy serial. Na ten moment niczego nie dowiedzieliśmy się na temat tego projektu, ale ze słów Tarantino jasno wynika, że zapewne niebawem dowiemy się więcej.