Rabat z okazji polskiej premiery nowego monitora LG UltraGear OLED

fot. LG

Dzięki zaawansowanej technologii OLED oraz ultra-szybkiemu czasowi reakcji, a także wsparciu dla najnowszych standardów graficznych, ten monitor zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających graczy. Warto też skorzystać z limitowanej oferty przedsprzedażowej.

Monitor LG UltraGear OLED 27GS95QE wyposażono w 26,5-calowy, jasny ekran OLED. Ma rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli (WQHD) i częstotliwość odświeżania 240 Hz. Dzięki obsłudze standardów AMD FreeSync Premium Pro i NVIDIA G-SYNC, gracze mogą cieszyć się płynną rozgrywką bez przeszkód. Gracze mogą spodziewać się nie tylko doskonałej jakości obrazu z nieskończonym kontrastem i wiernie odwzorowanymi kolorami, ale także ultra-szybkiego czasu reakcji wynoszącego zaledwie 0,03 sekundy.

fot. LG

Warto zwrócić uwagę na obsługę HDR, dzięki której monitor jest w stanie wyświetlać obraz o szerokiej rozpiętości tonalnej, co jest potwierdzone certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 400. Brak ramek i powłoka Anti-Glare to kolejne atuty, które przyciągną uwagę najbardziej wymagających graczy, umożliwiając im pełne zanurzenie się w grze i komfortową rozgrywkę bez konieczności zaciemniania pokoju.

fot. LG

Oferta przedsprzedażowa i prezentacja na Intel Extreme Masters

LG przygotowało specjalną ofertę dla graczy – w okresie przedsprzedaży, który rozpoczął się 1 lutego 2024 roku i potrwa do 15 lutego, klienci mogą skorzystać z 10% rabatu od ceny 3999 zł na zakup nowego monitora w oficjalnym sklepie online LG. To doskonała okazja, by być jednym z pierwszych posiadaczy tego urządzenia.

fot. LG

Monitor LG UltraGear OLED 27GS95QE będzie można zobaczyć i przetestować podczas święta graczy – Intel Extreme Masters 2024 w Katowicach, które odbędzie się w dniach 9-11 lutego. Monitory LG znajdą się w strefie Expo, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli na własne oczy zobaczyć wyjątkową jakość obrazu.

fot. LG