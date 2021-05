Ragnarok - zwiastun 2. sezonu serialu Netflixa. Magne kontra starożytny wróg

screen z YouTube

Ragnarok to skandynawski serial oryginalny platformy Netflix, który doczekał się przedłużenia na 2. sezon. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun promujący nową odsłonę. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Ragnarok to serial inspirowany mitologią nordycką, nawiązujący do tytułowego starcia bogów z olbrzymami pod wodzą Lokiego, jednak został osadzony we współczesnej Norwegii. W 2. sezonie Magne szuka odpowiedzi i sojuszników, aby zmierzyć się ze starożytnym, wszechpotężnym wrogiem, który trzyma w żelaznym uścisku całe miasto, a może nawet kraj.

W obsadzie znajdują się David Stakston, Jonas Strand Gravli, Theresa Frostad Eggesbø, Herman Tømmeraas, Henriette Steenstrup, Odd-Magnus Williamson, Synnøve Macody Lund, Line Verndal, Fridtjov Såheim, Bjørn Sundquist, Gísli Örn Garðarsson i Emma Bones. Twórcą serialu jest Adam Price.

Ragnarok - premiera 2. sezonu na platformie Netflix 27 maja.