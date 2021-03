Rakuten - filmy na kwiecień 2021. Lista nowości

materiały prasowe

Rakuten przygotował na kwiecień 2021 ciekawą ofertę nowych filmów. Na uwagę z pewnością zasługuje film Judas and the Black Messiah, który został nominowany do sześciu Oscarów, w tym za najlepszy film. Występujący w nim Daniel Kaluuya został nagrodzony Złotym Globem za swoją kreację. Jest to historia Freda Hamptona, przewodniczącego Partii Czarnych Panter w Illinois, i zdrady, której dokonał informator FBI, William O'Neal.

Kolejną ciekawą propozycją jest Jeszcze jest czas, czyli reżyserski debiut Viggo Mortensena, w którym gra on też główną rolę. Fabuła skupia się na konserwatywnym farmerze, który przenosi się do Los Angeles, by zamieszkać ze swoim synem i jego rodziną. Ojca i syna od lat dzieli niemal wszystko - nie wiadomo, czy będą potrafili porozumieć się i zaakceptować dzielące ich różnice.

W ofercie znajdziecie też innego oscarowego faworyta - Sound of Metal. Ten nieprawdopodobnie immersyjny obraz wyróżnia się przede wszystkim wybitną, nominowaną do nagród kreacją Riza Ahmeda, który zachwyca i wzrusza najlepszą ze swoich dotychczasowych ról.

Nie zabraknie też tytułów dla miłośników kina superbohaterskiego. Wśród nowych propozycji serwisu znajdzie się m.in. Wonder Woman 1984 - kontynuacja przygód Diany z uniwersum DC, w którą wciela się Gal Gadot.

Poniżej możecie sprawdzić pełną listę nowości filmowych, które będzie można zobaczyć na Rakuten.

Rakuten - premiery na kwiecień 2021

Jeszcze jest czas 31/03/2021 Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera 01/04/2021 Billie Holiday 01/04/2021 Intergalactic Adventures Of Max Cloud 07/04/2021 Mój rok z Salingerem 08/04/2021 Wonder Woman 1984 09/04/2021 Zabójczy kochankowie 09/04/2021 Sound of Metal 12/04/2021 Target Numer One 14/04/2021 Wander Darkly 15/04/2021 Twist 15/04/2021 Arka przetrwania 16/04/2021 2 Hearts 16/04/2021 Echo Boomers 20/04/2021 Przyjaciel domu 22/04/2021 Judas and the Black Messiah 22/04/2021 Nocne czuwanie 23/04/2021 Une Belle Equipé 23/04/2021 The Personal History of David Copperfield 28/04/2021 Spontaneous 29/04/2021 Trick 29/04/2021 Let Him Go 29/04/2021