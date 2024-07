Wielki ranking najlepszych książek XXI wieku. Ile z nich przeczytaliście?

Fot. Materiały prasowe

The New York Times we współpracy z Upshot wysłał ankietę do setek wybitnych literatów, prosząc ich o wymienienie 10 najlepszych książek opublikowanych od 1 stycznia 2000 roku. W tej grupie znaleźli się między innymi Stephen King, James Patterson, Karl Ove Knausgaard i Min Jin Lee. Ostatecznie ranking został stworzony na podstawie głosów 503 pisarzy, krytyków, poetów i miłośników literatury z niewielką pomocą personelu The New York Times. W ten sposób powstało zestawienie najlepszych i najbardziej wpływowych książek XXI wieku.

Wielki ranking najlepszych książek XXI wieku

Poniżej znajdziecie pięćdziesiąt najlepszych książek XXI wieku według zestawienia dziennika The New York Times. Na liście znalazły się między innymi Genialna przyjaciółka Eleny Ferrante, Pachinko Min Jin Lee, Wegetarianka Han Kang czy Nie opuszczaj mnie Kazuo Ishiguro. Warto zauważyć, że znalazło się sporo tytułów, biorących na tapet realia życia w USA, w tym zarówno reportaże, chociażby Eksmitowani. Nędza i zyski w jednym z amerykańskich miast, jak i fikcyjne historie, na przykład Kolej podziemna. Jak można zauważyć po dodanych w galerii okładkach, wiele z poniższych pozycji zostało wydanych także w Polsce.

50. "Zaufanie" - Hernan Diaz

Pełne zestawienie The New York Times znajdziecie tutaj.