Meta zamyka studio Ready at Dawn. To twórcy m.in. The Order 1886 i mobilnych odsłon God of War

Serwis Android Central poinformował, że studio Ready at Dawn zostało zamknięte, a decyzja ta ma na celu sprawienie, że "projekt Reality Labs będzie mieścił się w budżecie". Jednocześnie Meta ma zabiegać o to, by zatrzymać jak najwięcej deweloperów. Są oni zachęcani do tego, by aplikować do innych zespołów wchodzących w skład Oculus Studios.

Powyższa informacja ma pochodzić z wiadomości rozesłanej do deweloperów. Jak na razie przedstawiciele zamkniętego studia ani firmy Meta nie odnieśli się oficjalnie do całej sprawy.

Ready at Dawn to amerykańskie studio, które stworzyło między innymi The Order: 1886 i dwie odsłony God of War na PSP - Chains of Olympus i Ghost of Sparta. Następnie zajęli się produkcjami na urządzenia VR, dostarczając na rynek ciepło przyjęte przez graczy Lone Echo i Echo Arena. W 2020 roku trafili oni w ręce Meta i stali się częścią Oculus Studios.