realme GT Master Edition – nowy średniopółkowiec z 5G na pokładzie

Źródło: realme

Najnowszy średniopółkowiec od realme ma zaspokoić potrzeby tych wszystkich klientów, którzy planują kupić wszechstronny telefon, ale nie chcą wydawać na niego kilku tysięcy złotych. Sercem GT Master Edition jest ośmiordzeniowy Snapdragon 778 przystosowany do współpracy z siecią 5G oraz WiFi 6, co czyni go interesującym wyborem m.in. dla miłośników serwisów VoD jak i platform cloud gamingowych. Pozwoli w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych systemów przesyłania danych.

W polskiej dystrybucji realme pojawi się w dwóch wersjach: z 6 GB pamięci RAM i 128 GB na dane oraz z 8 GB pamięci RAM i 256 GB na dane. Producent oferuje klientom także dostęp do autorskiej funkcji Dynamic Ram Expansion, która wykorzysta nośnik pamięci do pozyskania dodatkowej wirtualnej przestrzeni RAM. Ma ona usprawnić odpalanie wielu aplikacji jednocześnie.

Ten 6,4-calowiec wyposażono w wyświetlacz sAMOLED o rozdzielczości 1080 x 2040 oraz odświeżaniu na poziomie 120 Hz. Wysokie odświeżanie docenią przede wszystkim gracze zainteresowani najbardziej wymagającymi tytułami mobilnymi, zaś ekran o szczytowej jasności rzędu 1000 nitów wyposażony w diody organiczne zadba o zapewnienie dobrej głębi obrazu oraz wysokiego kontrastu.

Jak przystało na sprzęt ze średniej półki cenowej pod obudową znajdziemy układ optyczny składający się z trzech wszechstronnych obiektywów: głównego 64 MP, ultraszerokokątego 8 MP oraz obiektywu makro 2 MP. Z kolei przedni aparat wykorzysta matrycę Sony IMX 615 do rejestrowania selfie w rozdzielczości 32 MP.

Wszystko to zasila bateria o pojemności 4300 mAh, którą od zera do pełna naładujemy w ciągu 33 minut. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu autorskiej ładowarki Super DartCharge 65 W.

realme GT Master Edition

Smartfony dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej i szarej. Za model 6/128 GB zapłacimy 1499 zł, zaś za model 8/256 GB – 1799 zł. W szarej wersji Voyager Grey standardową obudowę zastąpiono ekoskórą, a sprzęt ten jest dostępny w tej samej cenie, co modele z obudową wykonaną z tworzywa.

Z okazji premiery urządzenia na polskim rynku dystrybutor przygotował akcję promocyjną. W jej ramach w dniach 6-7 września realme GT Master Edition 8/256 GB będzie sprzedawany w cenie 1599 zł.