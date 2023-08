Rebel Moon - Zack Snyder o porównaniach do Gwiezdnych Wojen. Czego chciał uniknąć?

EMPIRE

Promocja filmu Rebel Moon część 1: Dziecko ognia ruszyła na całego i przy tej okazji do sieci trafiło wiele wypowiedzi reżysera, Zacka Snydera. Już wcześniej wiedzieliśmy o tym, że początkowo Snyder wyobrażał sobie swój nowy film jako część uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale Lucasfilm odrzuciło jego wizję. W nowym wywiadzie twórca wspomina, że także Warner Bros. odrzucało projekt, ale było to bardzo dawno temu.

Jak wspomina Snyder, projekt ten powstawał w momencie, gdy ten był jeszcze uczniem szkół artystycznych. Podszedł pewnego dnia do swojego profesora i rzucił mu pomysł: "A może Parszywa dwunastka w kosmosie? Albo film łączący Siedmiu samurajów ze space operą?" Próbowali sprzedać ten pomysł jako grę wideo i film dla Warner Bros., ale po każdej próbie była odmowa.

Rebel Moon - jak reżyser reaguje na porównania do Gwiezdnych Wojen?

W innym z wywiadów Zack Snyder wypowiedział się też na temat tego, że jego film uniknie newralgicznej rzeczy związanej z Gwiezdnymi Wojnami - ciągłych powrotów na Tatooine. Rebel Moon zapoczątkuje istnienie nowego uniwersum, ale podobieństwa do Star Wars są oczywiste i sam reżyser ich nie ukrywa. Całość ma być jednak bardziej dojrzała, a twórca postarał się o unikanie rzeczy, które przez lata są mniej lub bardziej przychylnie traktowane przez fanów świata wykreowanego przez George'a Lucasa. Jak zapowiada więc Snyder, możemy spodziewać się, że żadna planeta nie będzie faworyzowana, a każda, na której pojawią się bohaterowie, będzie miała unikatowy klimat.

W rozmowie z dziennikarzem Screen Rant twórca dodał też, że cieszy go fakt, że nie jest ograniczony kanonem Gwiezdnych Wojen.

Nie sądzę, by dało się teraz nakręcić film science-fiction, który nie byłby w jakiś sposób porównywany do Gwiezdnych Wojen. Chętnie więc dyskutuję o tym, gdzie jest miejsce mojego filmu lub gdzie skończy w kulturze popularnej w odniesieniu do spuścizny Gwiezdnych Wojen i tego, jak to uniwersum wpływa w kreatywny sposób na myślenie publiczności. Baza fanów zasadniczo starzała się wraz z filmami, a następnie wychowywały się na tym ich dzieci, a potem one też dorosły i ich dzieci również przy tym dorastały. Rozumiem miłość do Gwiezdnych Wojen i to, jak bardzo kładą nacisk na kanon, ale to prawdopodobnie jest powodem, dla którego bardzo się cieszę, że jestem tu gdzie jestem i robię to, tak jak robię. Nie mamy żadnych zasad poza tymi, które sami tworzymy.

Rebel Moon - zdjęcia

Rebel Moon