Recenzje Ghostwire: Tokyo na kilka dni przed premierą

Ghostwire: Tokyo to najnowsza gra studia odpowiedzialnego za stworzenie The Evil Within. Co ciekawe, jest to tytuł na konsolową wyłączność PlayStation 5, który zadebiutuje również na PC. Produkcja trafi na rynek 25 marca, ale na recenzje gry, które opisują jej ułomności oraz mocne strony, nie będzie trzeba czekać do tego dnia. Materiały od recenzentów pojawią się kilka dni przed oficjalną premierą.

Bethesda zdaje się jest przekonana o tym, że opinie na temat jej najnowszej gry będą przeważająco pozytywne, stąd taka a nie inna decyzja. W zasadzie pierwsze wstępne oceny gry są już znane od 14 marca. Wtedy bowiem spadło embargo na pierwsze wrażenia z obcowania z tytułem. Na łamach naEKRANIE.pl mogliście zapoznać się z naszą opinią na temat tej produkcji .

Na łamach naEKRANIE będziecie mogli przeczytać recenzję Ghostwire: Tokyo zaraz po zdjęciu embargo, czyli zdjęte 21 marca o godzinie 14.00 czasu polskiego.

