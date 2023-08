Red Dead Redemption trafi na PS4 i Nintendo Switch! Plotki się potwierdziły

fot. Rockstar Games

Od dłuższego czasu w sieci można było się natknąć na mniej lub bardziej wiarygodne doniesienia sugerujące, że powstaje remake lub remaster Red Dead Redemption. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone i dowiedzieliśmy się, że już 17 sierpnia ta świetnia oceniana produkcja trafi na współczesne konsole, a konkretnie PlayStation 4 (a więc także PS5 dzięki wstecznej kompatybilności) oraz Nintendo Switch. Nieco dłużej trzeba będzie poczekać na wydanie pudełkowe - to ma trafić na sklepowe półki 13 października tego roku.

Port na nowsze urządzenia stworzył zespół Double Eleven Studios, a jego cena to 49,99$, czyli około 200 zł. Warto jednak zaznaczyć, że kupując RDR na PS4 lub Switcha otrzymamy nie tylko dostęp do podstawowej kampanii fabularnej, ale również sporego rozszerzenia Undead Nightmare, w którym główny bohater staje do walki z hordami nieumarłych.

