Red One - The Rock i Chris Evans na pierwszym zdjęciu z familijnego filmu Amazona

fot. Sony Pictures

Red One to świąteczny film, który przygotowuje Amazon z myślą o platformie Prime Video. Do sieci trafiło pierwsze, oficjalne zdjęcie z produkcji. Możemy zobaczyć na nim postacie, w które wcielają się Dwayne Johnson oraz Chris Evans. Zdjęcie jest dostępne poniżej.

Ponadto ogłoszono, że do obsady projektu dołączyli zdobywca Oscara J.K. Simmons oraz nominowana do nagrody Emmy Bonnie Hunt. Wcielą się odpowiednio w Świętego Mikołaja oraz Panią Mikołajową.

Red One - zdjęcie z filmu

fot. materiały prasowe

Oprócz wspomnianych gwiazd w obsadzie projektu znajdują się: Lucy Liu, Kiernan Shipka, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis i Wesley Kimmel. Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Film ma być początkiem większej franczyzy.

Za reżyserię odpowiada Jake Kasdan (Jumanji: Następny poziom). Scenariusz do filmu napisał Chris Morgan (seria Szybcy i wściekli) na podstawie oryginalnej historii wymyślonej przez Hirama Garcię, który piastuje funkcję producenta.