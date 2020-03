Resident Evil 3: zwiastun wprowadza do historii Raccoon City

Historia przedstawiona w serii Resident Evil może wydawać się zagmatwana i obserwator ma prawo się pomylić w kolejności wydarzeń. Capcom chce jednak uniknąć takich sytuacji i dlatego do w sieci pojawił się nowy zwiastun gry.

Materiał przypomina wszystkie najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do sytuacji przedstawionej w nadchodzącym Resident Evil 3. To dobra okazja do tego, by poznać lub przypomnieć sobie całą historię z serii w bardzo skrótowej, ale przez to też niezwykle przystępnej formie.

Resident Evil 3 zadebiutuje już na początku kwietnia. Gra ukaże się na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Produkcja studia Capcom zaoferuje nie tylko fabularną kampanię dla jednego gracza, ale też sieciowy tryb Resistance, w którym grupa graczy będzie walczyła o przetrwanie z jedną osobą kontrolującą przeciwników i pułapki. Zainteresowani mogą już teraz zapoznać się z wersją demonstracyjną gry, a pod koniec marca będzie można wziąć udział w beta-testach modułu sieciowego.