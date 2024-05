Resident Evil - nadciągają kolejne remaki? Plotka sugeruje, że na RE9 trzeba będzie poczekać dłużej

fot. Capcom

Capcom przyzwyczaił graczy do gruntownego odświeżania klasycznych odsłon serii Resident Evil. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się nad kolejnymi krokami firmy i wyczekuje informacji na temat nowych remake'ów. Niedawno na ten temat postanowił wypowiedzieć się Dusk Golem, a więc jeden z najbardziej znanych leakerów kojarzonych ze swoich przecieków dotyczących właśnie cyklu RE.

We wpisie opublikowanym w serwisie X zaprzeczył on wcześniejszym przeciekom i zdradził, że według posiadanych przez niego informacji remake pierwszego Resident Evil nie znajduje się obecnie w produkcji "w żadnej formie". Capcom ma nie pracować również nad odświeżeniem piątej odsłony cyklu. Zamiast tego trwają prace nad remake'ami Resident Evil Code Veronica oraz Zero, które oryginalnie ukazały się odpowiednio w 2000 i 2002 roku.

Dusk Golem donosi także, że na kolejną odsłonę głównej serii, czyli Resident Evil 9, przyjdzie nam sporo poczekać. Premiera gry miałaby odbyć się dopiero w 2025 lub 2026 roku.

https://x.com/AestheticGamer1/status/1795075373727613065

Jak zwykle w takich sytuacjach warto podkreślić, że to nieoficjalne informacje i przecieki - warto podchodzić do nich z pewną dozą ostrożności.