Resident Evil: Village bez Denuvo. Capcom usunął zabezpieczenia 2 lata po premierze

fot. Capcom

Resident Evil: Village zadebiutowało w maju 2021 roku, a wersja PC tej gry korzystała z zabezpieczenia antypirackiego Denuvo. Niektórzy gracze zwracali uwagę na fakt, że technologia ta wpływa niekorzystnie na działanie produkcji Capcomu i skutkuje między innymi problemami z płynnością. Czy rzeczywiście tak było? Teraz będzie można to zweryfikować, bo japońska firma po niemal dwóch latach od premiery zdecydowała się po cichu usunąć Denuvo z Village.

Usunięciu zabezpieczeń nie towarzyszyły żadne ogłoszenia w mediach społecznościowych, ale zostało to odnotowane przez serwis SteamDB. Dodatkowo wzmianka o Denuvo została również usunięta z karty produktu na platformie Valve, co można potraktować jako dodatkowe potwierdzenie, że było to zaplanowanym działaniem, a nie jedynie przypadkiem lub pomyłką.

fot. SteamDB