The Last of Us - czy w 2. sezonie serialu HBO usłyszymy znany utwór z gry? Twórcy mają pewien pomysł

fot. HBO Max

Neil Druckmann w jednym z wywiadów został zapytany o to czy w 2. sezonie The Last of Us usłyszymy utwór Future Days autorstwa grupy Pearl Jam. Przypominamy, że jest to piosenka, która pojawiła się w 2. części gry, gdzie wykonywał ją Joel. Jest jednak pewien haczyk: utwór powstał w roku 2013, a w serialu HBO zdecydowano się przenieść wybuch pandemii o 10 lat wstecz, do roku 2003, przez co bohater nie mógłby go usłyszeć i się go nauczyć.

Druckmann w podcaście Kinda Funny zdradził, że jedną z potencjalnych możliwości byłoby potraktowanie tego na zasadzie alternatywnej rzeczywistości, w której piosenka po prostu powstała wcześniej. Dodał jednak, że jego zdaniem byłoby to "pewnego rodzaju oszustwem". Nie wyklucza on natomiast, że w serialu usłyszymy inny utwór amerykańskiego zespołu.

Pearl Jam jest teraz jeszcze bardziej zakorzeniony w świecie The Last of Us, więc jeśli nie użyjemy tej piosenki, to są inne, z których moglibyśmy skorzystać.

https://twitter.com/TheLastofUsNews/status/1640448394144391178

Co ciekawe fani gry już wcześniej zwracali uwagę na pewną nieścisłość. Oficjalna premiera Future Days odbyła się w październiku 2013 roku, a fikcyjna epidemia z The Last of Us rozpoczęła się 26 września 2013 roku. Druckmann w 2020 roku odniósł się do tego i na swoim Twitterze wyjaśnił, że piosenka ta była wykonywana przez zespół w trakcie koncertów kilka miesięcy wcześniej.

https://twitter.com/Neil_Druckmann/status/1277332275730845696