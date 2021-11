Retrokonsola Analogue Pocket z data premiery

Zdjęcie: Analogue

Analogue Pocket to jeden z tych sprzętów, który miał wzbudzić w nas pokłady nostalgii i zachęcić do ponownego zanurzenia się w grach z naszej młodości. Tym, co wyróżnia Pocketa na tle innych retrogamingowych gadżetów jest nietypowa konstrukcja – za pośrednictwem tego urządzenia odpalimy kilka gry z kilku platform sprzed lat. Niestety, pandemia koronawirusa skutecznie pokrzyżowała plany producenta, który musiał kilkukrotnie przesuwać datę premiery urządzenia.

Na szczęście miłośnicy retro mogą odetchnąć – wszystko wskazuje na to, że już w połowie grudnia firma zrealizuje zamówienia przedsprzedażowe, o czym poinformowała swoich klientów za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz mediów społecznościowych:

Zgodnie z najnowszym harmonogramem wysyłka pierwszych zamówień rozpocznie się już 13 grudnia, dzięki czemu większość przesyłek przedsprzedażowych dotrze do użytkowników przed końcem 2021 roku. Firma zdaje sobie jednak sprawę z tego, że w gorącym okresie okołoświątecznym część z nas może znajdować się poza miejscem zamieszkania, dlatego umożliwi przesunięcie realizacji zamówienia na początek 2022 roku.

Analogue Pocket

Analogue Pocket ma być uniwersalną konsolą przenośną pozwalającą na obsługę kartridżów z takich platform jak Atari Lynx, Game Boy, Game Gear oraz Neo Geo Pocket Color. Wszyscy miłośnicy retro, który chcieliby zanurzyć się w świecie gier mobilnych sprzed lat, muszą wydać na tę zabawkę 199 dolarów.