Egzorcysta to jedna z najpopularniejszych serii horrorów w historii kina. Pierwsza część z 1973 roku jest już klasykiem i żadna kolejna nie była w stanie mu dorównać. Ostatnia taka próba miała miejsce w 2023 roku, kiedy to zadebiutował Egzorcysta: Wyznawca w reżyserii Davida Gordona Greena. Film powstał jako rezultat zakupu praw do marki przez NBCUniversal za 400 mln dolarów. Niestety dla studia okazał się klapą krytyczną i finansową.

Były plany na kontynuowanie historii zapoczątkowanej przez Greena, ale słabe wyniki nie pozwoliły na ich urzeczywistnienie. Teraz reżyser opowiedział o tym, co mogłoby się stać w kolejnych częściach. Zdjęcia byłyby częściowo robione w Europie, a fabuła skupiałaby się wokół postaci Ann Dowd:

O, stary. To długa i skomplikowana odpowiedź. Mieliśmy już napisaną kolejną część i plany na trzecią. To było ambitne, skomplikowane. Mieliśmy jechać do Europy dla pięknych ujęć. To była jedna z tych rzeczy, co do której zgodziły się wszystkie strony kreatywne.

Próbowaliśmy zrobić coś, co uważaliśmy, że da poczucie spełnienia tej marce. Zarówno ja, jak i moi przyjaciele z Blumhouse i Morgan Creek. Chcieliśmy to zrobić, dopóki była widownia, która ma na to apetyt. Ale wydaje mi się, że nie byli podekscytowani podróżą, na którą chciałem się wybrać.