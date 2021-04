Reżyser Na rauszu stworzy serial o klęsce żywiołowej w Danii

Zentropa Entertainments/Nordisk Film

Według informacji portalu Variety, nominowany do Oscara Thomas Vinterberg (Na rauszu), będzie reżyserem i współscenarzystą serialu zatytułowanego Families Like Ours. Produkcja wyemitowana będzie w Danii przez stację TV2 i opowie o klęsce żywiołowej, która zmusiła duński rząd do ewakuowania swoich obywateli. Duńczycy będą musieli zostawić swoje domy, tradycje i zwyczaje. Ucieczka z kraju spowodowała także, że rodziny i przyjaciele bardzo często byli rozdzielani, a cały kraj pogrążył się w ruinie.

Serial ma skupić się także na nierównościach społecznych. Zamożni trafią bowiem do dobrze rozwiniętych państw i zaczną swoje życie na nowo, zaś biedniejsi będą skazani na rządowy program pomocowy, który ulokuje rodaków w mniej przystępnych miejscach. Scenariusz razem ze wspomnianym reżyserem napisze Bo Hr. Hansen.

Vinterberg został nominowany do Oscara w kategorii za najlepszą reżyserię, zaś jego film Na rauszu powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Rozdanie nagród zapowiedziano na 25 kwietnia 2021 roku.