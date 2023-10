Rick i Morty - Znamy zastępców Justina Roilanda. Oto nowe głosy tytułowych bohaterów

fot. materiały prasowe

7. sezon Ricka i Morty'ego jest produkowany bez współtwórcy i aktora Justina Roilanda, który użyczał swojego głosu tytułowym bohaterom. Współpraca Roilanda z Warner Bros. Discovery zakończyła się po oskarżeniach o przemoc domową. Obecnie zostały one wycofane ze względu na niewystarczające dowody, jednak Roiland nie wróci już do serialu animowanego. W nowym zwiastunie możemy usłyszeć jego zastępców, a teraz - dzięki napisom końcowym 1. odcinka - znamy nazwiska aktorów.

Rick i Morty: sezon 7. - zwiastun z debiutującymi zastępcami Roilanda

W opublikowanym zwiastunie można było już usłyszeć następców Roilanda, ale ich nazwiska nie zostały ujawnione. Teraz już wiadomo, kim są nowe głosy Ricka i Morty'ego. Ian Cardoni użycza swojego głosu Rickowi Sanchezowi. Z kolei Harry Belden wciela się w Morty'ego Smitha.

Rick i Morty: sezon 7. - fabuła

Oto oficjalny opis fabuły od Adult Swim:

Rick i Morty wracają i głosami przypominają siebie bardziej niż kiedykolwiek! To siódmy sezon, a możliwości są nieograniczone - co się dzieje z Jerrym? OKRUTNE lato?! I czy oni kiedykolwiek wrócą do liceum?! Może nie! Ale przekonajmy się!

Rick i Morty: sezon 7. - zdjęcia

Rick i Morty - 7. sezon

Rick i Morty: sezon 7. - pierwszy odcinek jest już dostępny na HBO Max.