The Venture Bros. - Adult Swim kasuje popularny serial po 17 latach

Christopher McCulloch znany również jako Jackson Public, twórca animowanego serialu The Venture Bros. ujawnił na Twitterze, że Adult Swim, dla którego powstawała produkcja zdecydowało, aby nie przedłużać projektu na 8. sezon. Stało się to prawie dwa lata od zakończenia 7. serii, w październiku 2018 roku.

The Venture Bros. to animowany serial akcji opowiadający o profesorze „Rusty’m” Venture, jego synach Hanku i Deanie oraz ich całej masie innych, wymykających się sztampie postaci. Serial ten jest jednocześnie świetną parodią swojego gatunku i zdecydowanie nie jest produkcją kierowaną do najmłodszych.

https://twitter.com/jacksonpublick/status/1303102212193705985

Jak podaje portal Variety obecnie jest badana sytuacja dotycząca potencjalnego przejęcia produkcji przez HBO Max.