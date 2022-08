Rick i Morty - oto tytuły odcinków. 6 sezonu. Są nawiązania m.in. do Jurassic Park i Solaris

materiały prasowe

Już wkrótce czeka nas debiut szóstego sezonu serialu animowanego Rick i Morty. Szczegóły na temat fabuły trzymane są w tajemnicy, choć najprawdopodobniej ponownie dostaniemy przede wszystkim samodzielne, niepowiązane ze sobą epizody. W stu procentach pewnym można być natomiast tego, że nie zabraknie w nich kolejnych szalonych przygód tytułowego duetu oraz sporej dawki humoru.

Wskazówką dotyczącą opowieści przedstawianych w nadchodzących odcinkach mogą być ich tytuły, które już teraz trafiły do sieci. Jak zwykle nie brak w nich odniesień do popkultury - zobaczcie sami, co twórcy szykują dla widzów.

Bethic Twinstinct Ricktional Mortpoon's Rickmas Mortcation Full Meta Jackrick Final Destination Rick: A Mort Well Lived Night Family A Rick in King Mortur's Mort Solaricks Analyze Piss Juricksic Mort

Rick i Morty - 6. sezon w Polsce pojawi się na HBO Max. Nowe odcinki trafią na tę platformę 5 września nad ranem, a więc równocześnie ze światową premierą.