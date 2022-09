Rick i Morty wyśmiewają Street Fightera. Zobaczcie fragment kolejnego odcinka

fot. Adult Swim

Adult Swim opublikowało w sieci jedną ze scen z kolejnego odcinka 6. sezonu serialu animowanego Rick i Morty. W epizodzie zatytułowanym Bethic Twinstinct zobaczymy między innymi, jak Rick i Summer grają w fikcyjną grę zatytułowaną Getting to a Street Fight.

Morty początkowo sądzi, że to Street Fighter, ale siostra i dziadek wyprowadzają go z błędu i tłumaczą, że to znacznie bardziej realistyczna produkcja. Gracze rozpoczynają zabawę na początku dnia każdego z wojowników i muszą odnaleźć się w świecie, by mieć możliwość stoczenia pojedynku. Niewykluczone, że jest to mała szpilka wbita w twórców Link not found, bo opis ten brzmi zaskakująco podobnie do trybu World Tour, w którym będzie można eksplorować miasto i walczyć z napotkanymi tam oponentami.

Odcinek Bethic Twinstinct zadebiutuje 18 września. Na nowego Street Fightera trzeba będzie poczekać zdecydowanie dłużej, bo do 2023 roku.