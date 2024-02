Netflix rezygnuje z Kronik Rodu Kane. Seria twórcy Percy'ego Jacksona nie doczeka się adaptacji

fot. Galeria Książki

W 2020 roku ogłoszono prace nad filmową adaptacją Kronik Rodu Kane, czyli serii książkowej Ricka Riordana. Podobnie jak w przypadku Percy'ego Jacksona i Bogów Olimpijskich, bohaterowie Kronik - Sadie i Carter Kane - są dziećmi przeżywającymi humorystyczne przygody związane z obecnością mitycznych bogów we współczesnym świecie. Mieli nawet okazję spotkać się z Percy'm w jednym z opowiadań Riordana. Jednak w przeciwieństwie do syna Posejdona, Kane'owie mają do czynienia z egipskimi, a nie greckimi bóstwami. Riordan potwierdził, że Netflix zrezygnował z produkcji tej ekranizacji.

Kroniki Rodu Kane - Netflix nie zrealizuje filmów

Riordan potwierdził te informacje za pośrednictwem swojego konta na Goodreadsie.

- Netflix zdecydował się nie kontynuować projektu, a jego opcja wygasła po dwóch latach prób opracowania scenariusza, który by mu odpowiadał. Aktualnie wszystko zależy od tego, czy inne studio przejmie przedprodukcję i ruszy z projektem. To wcale nie jest nadzwyczajną sytuacją. Tak się dzieje, jak sądzę, z większością projektów filmowych. Ponadto, obecnie cała branża streamingowa ogranicza swój rozwój, co oznacza, że anuluje więcej treści i tworzy ich mniej. Kane wpisuje się w ten trend, pomimo dużego sukcesu serialu Percy'ego.

Aktualnie najpopularniejsza seria Riordana, o Percy'm Jacksonie, doczekała się nowej adaptacji w formie serialu telewizyjnego na Disney+. Pierwszy sezon jest już dostępny, a prace nad kolejnymi epizodami są w toku.

Kroniki Rodu Kane - fabuła książek

Kroniki Rodu Kane to młodzieżowa trylogia fantasy, która zabiera czytelników w podróż po starożytnych wierzeniach Egipcjan, wplecionych w XXI-wieczną rzeczywistość. Pierwszy tom, Czerwona piramida, stanowi wprowadzenie do historii w formie spisanych nagrań dokonanych przez czternastoletniego Cartera i dwunastoletnią Sadie.