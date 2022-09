Rings of Power - kim jest tajemniczy przyjaciel Isildura? Jego imię ma wymowne znaczenie w quenya

Amazon

W serialu Rings of Power poza postaciami doskonale znanymi z powieści J.R.R. Tolkiena możemy też zobaczyć szereg bohaterów, których stworzono specjalnie na potrzeby ekranowej opowieści Amazona. I tak w 3. odcinku produkcji poznaliśmy Earien, siostrę Isildura, jak również jego przyjaciela, Valandila. Jak się teraz okazuje, imiona obu tych postaci mają ukryte znaczenie w języku quenya, czyli w używanej przez elfów Wysokiej Mowie.

I tak w dosłownym tłumaczeniu Earien to "Córka Morza", natomiast Valandil to "Przyjaciel Valara". Na szczególną uwagę zasługuje ten drugi przypadek - amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że przyjaciel Isildura może utrzymywać relację z jednym z Valarów, duchowych bytów stworzonych przez Iluvatara. Przypomnijmy, że to właśnie te istoty, w grupie których pojawiają się m.in. Manwe, Aule, Orome, Tulkas, Nienna czy Yavanna, zostały na stałe związane z Ardą i były odpowiedzialne za jej kształtowanie.

Na tym jednak nie koniec. Z pism Tolkiena i przypisów stworzonych przez jego syna, Christophera, wiemy już, że najmłodszy syn Isildura będzie nosił to samo imię co jego ekranowy przyjaciel. Siłą rzeczy sugeruje to więc, że Valandil odegra istotną rolę w wątku Isildura z serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy.

