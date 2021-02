Returnal się spóźni. Sony przesuwa premierę gry

Pierwotnie w połowie marca posiadacze PS5 mieli otrzymać produkcję Returnal, termin ten nie jest już jednak aktualny. Gra została opóźniona i to o kilka tygodni. Sony przeprasza za poślizg i wyjaśnia powody takiej decyzji.

W kanałach społecznościowych PlayStation Sony wyjaśnia, że jest to wspólna decyzja SIE oraz Housemarque, które pracuje nad grą. Powód opóźnienia nie powinien nikogo zaskoczyć, bo jest taki sam, jak w większości przypadków. Chodzi więc o chęć dopracowania gry, by spełniała najwyższe standardy i oczekiwania graczy.

Update: Returnal has a new release date of April 30, 2021. SIE and Housemarque have made the decision to move the release date in order to give the team extra time to continue to polish the game to the level of quality players expect from Housemarque.

See you in April! pic.twitter.com/xb6IBWJ5TQ

— PlayStation (@PlayStation) January 28, 2021