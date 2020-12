Returnal w pełnej cenie. Gra wykorzysta możliwości kontrolera DualSense

SIE

Returnal to kolejna produkcja deweloperów z fińskiego studia Housemarque, które zasłynęło jako twórcy efektownych, zręcznościowych strzelanek i mające na koncie m.in. Resogun, Dead Nation czy Nex Machina. Ich nowe dzieło również stawia na spektakularną akcję, choć tym razem w dużo bardziej realistycznym wydaniu – przynajmniej jeśli chodzi o styl oprawy graficznej. Wygląda też na to, że fińscy twórcy tworzą swoją pierwszą produkcję z segmentu AAA. Wskazuje na to cena 339 zł – na tyle wyceniono ten produkt w przedsprzedaży w PlayStation Store.

Na Twitterze PlayStation opublikowano zaś krótki wpis, który ujawnia, w jaki sposób Returnal będzie wykorzystywać możliwości oferowane przez kontroler DualSense, a konkretnie jego adaptacyjne spusty. Gracze odpowiednio dobierając siłę nacisku na przycisk będą mogli zmieniać tryb prowadzenia ognia. W połączeniu z bogatym arsenałem, z którego słyną gry Housemarque, może być to naprawdę interesującą mechaniką.

https://twitter.com/PlayStationEU/status/1338101865884561410

Returnal zadebiutuje 19 marca 2021 roku i będzie grą na wyłączność PlayStation 5.