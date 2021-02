Riverdale - serial zalicza przeskok czasowy w kolejnym odcinku 5. sezonu. Jest opis, zwiastun i zdjęcia

The CW

Serial Riverdale powróci na antenie stacji The CW 10 lutego z 4. odcinkiem 5. sezonu. Został on zatytułowany Chapter Eighty: Purgatorio. Tak naprawdę to właśnie ten epizod miał być premierą 5. sezonu, jednak pandemia koronawirusa sprawiła, że twórcy produkcji musieli dokończyć wątki z poprzedniej odsłony na początku obecnej serii. W odcinku serialowa historia zanotuje 7-letni skok czasowy.

W sieci zadebiutowały zdjęcia, plakat oraz zwiastun promujące epizod. Pojawił się również oficjalny opis. Możecie je sprawdzić poniżej. Co ciekawe w zapowiedzi znajdziecie scenę nawiązującą do kultowego Milczenia owiec.

Riverdale 5x04

Opis odcinka:

Po spędzeniu siedmiu lat z dala od Riverdale, Archie (KJ Apa) wraca i odkrywa, że miasto znajduje się teraz w uścisku Hirama Lodge'a (Mark Consuelos) i jest bliskie przekształcenia się w miasto duchów. Kiedy Toni (Vanessa Morgan) informuje go o tym, co się dzieje, Archie zwraca się do reszty gangu, by wrócili do domu.