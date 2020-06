Riverdale: Vanessa Morgan krytykuje twórców. Zarzuca im dyskryminację

The CW

Vanessa Morgan dołączyła do obsady Riverdale w drugim sezonie, w trzecim stając się już członkinią stałej obsady. Aktorka zwróciła teraz uwagę na fakt, że jest jedyną przedstawicielką Afroamerykanów, która regularnie pojawia się w kolejnych odcinkach, a jednocześnie otrzymuje niższe wynagrodzenie, niż reszta stałej ekipy. W niedzielę napisała na swoim Twitterze:

Męczy mnie już to, w jaki sposób media przedstawiają osoby czarnoskóre. Męczy mnie to, że jesteśmy przedstawiani jako bandyci, niebezpieczni, wściekli i przerażający ludzie. Męczy mnie również przedstawianie nas jako postaci bezwymiarowych, "dodatków" do białoskórych głównych bohaterów, ewentualnie wykorzystuje się nas do reklamowania rzekomej różnorodności.

Nie było jasne, czy odnosi się bezpośrednio do Riverdale, dodała jednak:

Jestem jedyną czarnoskórą osobą w stałej obsadzie - i przy okazji najgorzej opłacaną.

Aktorka zaznaczyła, ze nie ma pretensji do kolegów i koleżanek z planu:

To nie oni piszą ten serial. Nie ich należy atakować, to nie oni za to odpowiadają. Wiem, że mogę na nich liczyć.

