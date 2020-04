Riverdale - zobacz zdjęcia z tradycyjnego odcinka muzycznego serialu

15 kwietnia zadebiutuje 17. odcinek 4. sezonu serialu Riverdale. Został on zatytułowany Chapter Seventy-Four: Wicked Little Town. Odcinek będzie trzecim corocznym epizodem muzycznym serialu, po wcześniejszych produkcjach Carrie: The Musical i Heathers: The Musical w sezonach 2 i 3. Tym razem Kevin Keller i reszta naszych bohaterów buntuje się przeciwko dyrektorowi Riverdale High School i postanawia wystawić musical oparty na filmie Cal do szczęścia z 2001 roku. Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia z tego odcinka.

W obsadzie znajdują się między innymi K. J. Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart, Camila Mendes, Madelaine Petsch oraz Casey Cott.