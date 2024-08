Robert Downey Jr. mógł mieć cameo w Deadpool & Wolverine. Odmówił!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Rhett Reese i Paul Wernick współtworzyli scenariusz filmu Deadpool & Wolverine wraz z Ryanem Reynoldsem i Shawnem Levym. Duet w rozmowie z IndieWire ujawnił, że odbyły się rozmowy z Robertem Downeyem Jr., aby zagrał rolę epizodyczną Tony'ego Starka. Sprawa dotyczyła jednej sceny.

Robert Downey Jr. jako Tony Stark

Wernick wyjaśnia, że chcieli, aby wystąpił w roli epizodycznej. Napisali scenę, w której Tony Stark jest razem z Happym Hoganem (Jon Favreau) oraz Deadpoolem (Wade Wilson). Chodzi o ten moment, który widzieliśmy w kinie: Wade Wilson przeniósł się do MCU w 2018 roku, więc przed wydarzeniami z Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry, aby spróbować swoich sił i dołączyć do Avengers. Wtedy spotkał się właśnie z Hoganem. W pierwotnym pomyśle właśnie tutaj miał pojawić się Tony Stark i obaj mieli przeprowadzać rozmowę rekrutacyjną.

- Ryan Reynolds sam napisał tę scenę z obydwoma postaciami, mając nadzieję, że uda nam się namówić Downeya. On jednak chciał też Favreau, bo obaj stanowią świetny duet. Te trzy postacie były razem w tej scenie - wspomina Reese.

Deadpool & Wolverine

Panowie opowiadają, że gdy to planowali, nie mieli pojęcia, że Robert Downey Jr. rozmawia z Marvelem o powrocie do MCU jako Doktor Doom. Doszło nawet do momentu, gdy aktor spotkał się z Reynoldsem i wspólnie czytali scenariusz, odgrywając tę scenę. Potem Robert Downey Jr. zdecydował się im powiedzieć „nie” i teraz wiemy, że to z powodu Doktora Dooma. Scenarzyści twierdzą, że był on jedyną osobą, która im odmówiła w kwestii cameo.

- Jasne, chcieliśmy mieć Downeya, ale jednocześnie Marvel miał tego asa w rękawie, czyli jego powrót w innej roli. Wiedząc, że zaraz zagra Doktora Dooma, mieliśmy pokazać go jako Tony'ego Starka? To po prostu nie miało sensu.

Przyznają, że mieli jeszcze inny pomysł na tę rozmowę rekrutacyjną, ale nigdy nie trafił on do scenariusza. W niej też chcieli, aby obok Tony'ego Starka i Hogana pojawili się Hulk (Mark Ruffalo), Czarna Wdowa (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner), Thor (Chris Hemsworth) oraz Kapitan Ameryka (Chris Evans). Wszyscy mieli powiedzieć Deadpoolowi, że się nie nadaje, więc Pyskaty Najemnik miał ich zganić za to w swoim stylu.

- Miał się wściec i zasadniczo każdego z osobna werbalnie zaatakować – mówi Reese.

Robert Downey Jr. zagra głównego wroga superbohaterów zwanego Doktor Doom w filmach Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars.