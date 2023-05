Robert Downey Jr. mógł zagrać złoczyńcę Marvela. Feige potwierdza

Fot. Marvel

Choć Robert Downey Jr. stał się legendą MCU jako Iron Man, w alternatywnej linii czasowej mógł zagrać inną komiksową postać. Chodzi o najsławniejszego przeciwnika Fantastycznej Czwórki, czyli Doktora Dooma.

Jon Favreau, reżyser Iron Mana, w książce The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe zdradził, że Marvel spotkał się już wcześniej z aktorem, by porozmawiać o roli Doktora Dooma. Choć nie jest powiedziane, w jakim filmie, fani spekulowali, że mogło to dotyczyć Fantastycznej Czwórki z 2005 roku. Teraz mamy kolejny dowód na to, że taka sytuacja miała miejsce.

Robert Downey Jr. mógł zagrać złoczyńcę Marvela

Kevin Feige i Jon Favreau, w wideo z okazji 15. rocznicy powstania Iron Mana, dyskutowali o kulisach powstania filmu. Reżyser po raz kolejny powiedział, że pamięta, jak Marvel spotkał się już z aktorem, by zagrał Doktora. Dooma. Feige, prezes Marvel Studios i mózg MCU, skinął głową, potwierdzając tę wersję. To pierwszy raz, gdy odniósł się do tej sytuacji.

Jon Favreau powiedział w filmiku:

Pamiętam, jak przyszedł Robert. Wszyscy już się z nim wcześniej spotkaliście, chodziło chyba o Doktora Dooma, czy inny projekt, ale raczej przesłuchanie do Fantastycznej Czwórki... no więc, wszyscy w pewnym sensie wiedzieli, kim jest. Pamiętam, jak z nim usiadłem i pomyślałem, boże, ma w sobie to coś, jest gotowy. [...]

