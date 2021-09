Robin trzyma ciało Mrocznego Rycerza na nowej okładce. Inna hołduje Spider-Manowi

DC

W trakcie minionego weekendu do sieci trafiło kilka nowych informacji komiksowych związanych z postacią Mrocznego Rycerza - okazją ku temu stał się obchodzony w sobotę Dzień Batmana. Największą popularnością cieszy się okładka do styczniowego zeszytu Robin & Batman #3, na której Dick Grayson trzyma ciało Bruce'a Wayne'a; grafika wybudza jednoznaczne skojarzenia z okładką słynnej Śmierci w rodzinie.

Wiele wskazuje jednak na to, że w serii nie dojdzie do zabójstwa Zamaskowanego Krzyżowca. Opowieść ma po prostu ukazywać pierwszy rok działań Graysona w Gotham i symbolicznie nawiązywać do wewnętrznego konfliktu, który targa postacią Jasona Todda.

Z kolei Viktor Bogdanovic podzielił się okładką alternatywną do zeszytu Batman #118, która ma stanowić hołd dla okładki znanego komiksu Spider-Man #1 z 1990 roku - ten ostatni materiał stworzył Todd McFarlane. Co ciekawe, na grafice widzimy również logo DC nazywane "Pociskiem", które wydawnictwo wykorzystywało od 1977 do 2005 roku.

Wiemy już, że w serii Urban Legends samodzielnej historii doczeka się pies Batmana, Ace. Szczegóły fabularne trzymane są w tajemnicy - ujawniono jedynie, iż w 11. zeszycie cyklu wraz z tym czworonogiem pojawią się inne super-zwierzaki z uniwersum DC.

Robin & Batman #3 - okładka