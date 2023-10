Roblox każe pracownikom wrócić do pracy biurowej

fot. Roblox

Podobnie jak Amazon, firma gamingowa postawiła pracownikom ultimatum: wróć do biura lub szukaj innej pracy. Teraz mają trzy miesiące na podjęcie decyzji.

David Baszucki, założyciel i dyrektor generalny Roblox, poinformował o tym w udostępnionym publicznie na firmowym blogu e-mailu do pracowników. CEO napisał, że do lata przyszłego roku wielu pracowników zdalnych zostanie poproszonych o rozpoczęcie pracy w siedzibie Roblox w kalifornijskim San Mateo w sercu Doliny Krzemowej, ponieważ firma odchodzi od pracy zdalnej.

Podobnie jak w przypadku większości innych organizacji, Roblox przyjmuje schemat hybrydowy trzech dni w tygodniu (od wtorku do czwartku).



Powrót do biura jest czymś, czemu większość ludzi jest przeciwna; ankiety wykazały, że duża liczba pracowników wolałaby odejść z pracy niż przestać pracować z domu w pełnym wymiarze godzin.

Roblox daje swoim pracownikom czas do 16 stycznia 2024 roku na podjęcie decyzji, czy chcą pozostać. Ci, którzy będą kontynuować pracę w Roblox i przeniosą się, otrzymają w razie potrzeby pomoc w pokryciu kosztów relokacji. Oczekuje się, że rozpoczną pracę w biurach San Mateo do 15 lipca 2024 roku.

Pracownicy Roblox, którzy są zdecydowani nie wracać do biura lub „nie są w stanie się przenieść”, jak to ujął Baszucki, mogą pozostać w firmie do 15 kwietnia 2024 roku. Odchodzący pracownicy otrzymają pakiet odpraw w zależności od ich poziomu i stażu pracy, a także sześciomiesięczną opiekę zdrowotną dla wszystkich osób objętych ich polisami.

To trochę ironiczne, że dyrektor generalny Roblox, firmy, która zajmuje się wirtualnymi światami, a nawet ma własną platformę rekrutacyjną w grze, twierdzi, że praca osobista jest bardziej angażująca, oparta na współpracy i produktywna niż wirtualne miejsca pracy. Ale w sumie Zoom, czyli firma, która podczas pandemii stała się synonimem pracy z domu, nie tak dawno zrobiła to samo.

„Trzygodzinne spotkanie grupowe na żywo jest znacznie mniej wyczerpujące niż za pośrednictwem wideo, a sesje burzy mózgów są bardziej płynne i kreatywne” – stwierdził Baszucki.

W sierpniu Amazon postawił podobne ultimatum swoim pracownikom, którzy od dawna sprzeciwiają się nakazom powrotu do pracy biurowej. Dyrektor generalny Andy Jassy wystosował surowe ostrzeżenie do tych, którzy nie chcą wrócić: „Prawdopodobnie nie wyjdzie ci to na dobre”.

Poza Amazonem i Zoomem Roblox dołącza więc do TikToka, IBM Software, Google, Dell, Apple, Meta, X/Twitter i wielu innych firm, które ostatnio ukróciły pracę zdalną w pełnym wymiarze godzin.



Istnieje wiele badań wskazujących na korzyści płynące z pracy w domu, w tym poprawę zdrowia psychicznego, lepsza równowaga między pracą a życiem prywatnym oraz nietracenie czasu i pieniędzy na dojazdy do pracy. Poza tym będąc na home office można mieszkać w mniej kosztownych dzielnicach, co w przypadku pracy w Dolinie Krzemowej jest dużym plusem, bo ceny wynajmu czy kupna są tam wyjątkowo wysokie.