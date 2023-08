Ludzie są zbyt przyjaźni podczas korzystania z Zoom, narzeka szef Zoom

fot. zoom.us

Reklama

Jeśli jest jedna firma, od której można by oczekiwać kontynuacji polityki pracy z domu, to jest to Zoom. Jednak na początku tego miesiąca gigant technologii komunikacyjnych wezwał pracowników z powrotem do biura. Teraz wyciekła wypowiedź CEO Erica Yuana, w której ujawnił tok myślenia stojący za tą decyzją: uważa, że praca za pośrednictwem połączeń wideo tłumi innowacje i nie pozwala ludziom budować zaufania w zespołach.

Podczas pandemicznego lockdownu Zoom stał się synonimem pracy z domu, kiedy to oprogramowanie pozwoliło dużej części świata pozostać w domu i kontynuować pracę.

Wprawdzie wiele firm zakończyło lub ograniczyło pracę zdalną, ale biorąc pod uwagę charakter ich flagowego produktu było to szczególnie zaskakujące, gdy zrobił to Zoom. Yuan zarządził, że pracownicy mieszkający w promieniu 50 mil od jednego z biur będą musieli zacząć przychodzić do pracy co najmniej dwa dni w tygodniu.

Wyciekło nagranie ze spotkania 3 sierpnia, które zostało udostępnione Bussiness Insiderowi, dzięki czemu wiemy, dlaczego Yuan podjął kontrowersyjną decyzję. Powiedział, że „praca zdalna nie pozwala ludziom budować tak dużego zaufania ani być tak innowacyjnymi”.

„Na początku naszej działalności wszyscy się znaliśmy” – powiedział Yuan. „W ciągu ostatnich kilku lat zatrudniliśmy tak wielu nowych Zoomies, że naprawdę trudno jest zbudować zaufanie”.

„Zaufanie jest podstawą wszystkiego. Bez zaufania będziemy powolni”.

Yuan stwierdził, że zdalnie trudno jest wymyślić świetne nowe pomysły na Zoomie, dodając, że pracownicy nie mogą prowadzić konstruktywnych rozmów. Powiedział również, że ludzie nie mogą debatować, ponieważ mają tendencję do bycia bardzo przyjaznymi, gdy dołączają do rozmowy Zoom. Najwyraźniej nigdy nie widział niektórych pełnych wulgaryzmów i złości klipów, które krążyły podczas pandemii.

Wyjaśnienie Yuana wydaje się być sprzeczne ze stroną produktu Zoom, która chwali się oprogramowaniem do połączeń wideo oferującym „wciągającą współpracę w biurze bezpośrednio z domu”. Współpraca jest trzy razy wspomniana na stronie.

W innym miejscu, sekcja strony internetowej firmy dotycząca funkcji Spotkania Zoom chwali się, że 95% klientów zgłasza większe poczucie zaufania i wzrost wydajności. Wygląda na to, że nikt tego nie powiedział Yuanowi.

Po furii związanej z tą polityką, Zoom został w tym miesiącu zmuszony do zaktualizowania swoich Warunków świadczenia usług, o założenie, że bez zgody nie będzie wykorzystywał treści audio, wideo ani czatu klientów do trenowania swoich modeli sztucznej inteligencji.

Niedawne badanie wykazało, że 8 na 10 dyrektorów żałuje pochopnego wdrożenia planów powrotu do biura i postąpiłoby inaczej, gdyby mieli lepszy dostęp do danych w miejscu pracy.