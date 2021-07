Robson Rocha nie żyje. Znany rysownik DC zmarł na COVID-19

cbr.com

To smutna wiadomość dla całej branży komiksowej: nie żyje Robson Rocha, brazylijski rysownik, który zmarł w wyniku powikłań po zachorowaniu na COVID-19. Jeszcze kilkanaście dni temu jego koledzy po fachu zachęcali do oddawania krwi, aby pomóc przebywającemu w szpitalu w Belo Horizonte i potrzebującemu transfuzji artyście. Rocha miał zaledwie 41 lat.

W świecie powieści graficznych debiutował on w 2010 roku; 5 lat temu podpisał z kolei kontrakt na wyłączność z DC. Dał się poznać jako twórca warstwy graficznej do takich serii jak Aquaman, Lobo, Sinestro, Birds of Prey, Batman/Superman, Supergirl, Earth 2: World's End czy Green Lanterns.

Jako pierwszy o śmierci Rochy poinformował przyjaźniący się z nim, inny rysownik DC, Yildiray Cinar:

To niesamowicie przykre dowiedzieć się, że dziś opuścił nas Robson Rocha. Odpoczywaj w pokoju. Był tak młody, to stało się tak wcześnie... Moje kondolencje dla jego rodziny, najbliższych i wszystkich fanów.

Wygląda na to, że wiadomość o śmierci Rochy poruszyła całą branżę. Na Twitterze żegnają go m.in. Jim Lee, Kelly Sue DeConnick czy Marcio Fiorito:

Artyści żegnają Robsona Rochę