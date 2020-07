Rockstar i twórcy LA Noire: The VR Case Files zrobią grę VR w otwartym świecie

Źródło: Rockstar

Twórcy z Video Games Deluxe odpowiedzialni za stworzenie gry LA: Noire The VR Case Files zwierają szyki, aby na zlecenie Rockstara wyprodukować kolejny innowacyjny tytuł. Ich nowy produkt przeniesie nas do otwartego świata, który zwiedzimy za pośrednictwem gogli do rzeczywistości wirtualnej. O planach australijskiego dewelopera na najbliższe lata możemy przeczytać w oficjalnym stanowisku opublikowanym w serwisie LinkedIn.

Choć firma szczędzi szczegółów na temat samej gry, zgłasza zapotrzebowanie na pracowników, którzy pomogliby w jej stworzeniu:

Po ukończeniu ciepło przyjętego przez krytyków L.A.Noire: The V.R. Case Files szykujemy się do nowego projektu realizowanego na zlecenie Rockstara: tytułu VR klasy AAA rozgrywanego w otwartym świecie. W 2020 roku minie 7 lat naszej pracy na wyłączność dla Rockstara w Sydney i jesteśmy podekscytowani możliwością podjęcia tego przełomowego projektu. Nasze studio w Sydney otworzyło zgłoszenia na wiele stanowisk, w tym m.in. Senior Programmer, Engine Programmer, Designer oraz Animator.

Niestety, jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wyrokować, czym dokładnie zaskoczy nowy tytuł od Video Games Deluxe. Ale jeśli będziemy mieli do czynienia z grą w stylu GTA, która w pełni wykorzysta potencjał wirtualnej rzeczywistości, możemy doczekać się godnego konkurenta dla Half-Life: Alyx od Valve.