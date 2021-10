Rodzina Acer Predator wzbogaca się o gamingowe projektory

Źródło: Acer

W gamingowej braci przyjęło się uważać, że nic tak dobrze nie pozwoli wczuć się w wirtualny świat, jak duży monitor o wysokiej wartości odświeżania matrycy. Jednak czasy małych, kompaktowych stanowisk dla graczy powoli odchodzą w niebyt, dziś nawet największe monitory gamingowe czy telewizory klasy premium mogą nie wystarczać tym, którzy chcą w pełni zanurzyć się w cyfrowej rzeczywistości w kinowym rozmiarze. Niestety, klasyczne projektory do kina domowego niezbyt dobrze sprawdzają się w roli sprzętu dla graczy. Nie projektowano je z myślą o pracy tak wymagających warunkach. W przeciwieństwie do urządzeń z linii Predator.

Projektanci Acera postanowili stworzyć projektory o parametrach technicznych, które mogą zadowolić nawet największych malkontentów. Acer Predator GD711 to gamingowy projektor LED zdolny do pracy w rozdzielczości 4K i przystosowany do obsługi zarówno konsol dziewiątej generacji, jak i klasycznych pecetów. Jak przystało na sprzęt rodem z 2021 roku, znajdziemy w nim system inteligentny ze sklepem z aplikacjami mobilnymi, dzięki czemu sprawdzi się również w roli narzędzia do oglądania filmów z platform VoD.

Tym, co w GD711 zachwyca najbardziej, jest jego zdolność do odświeżania obrazu z częstotliwością do 240 Hz. Dzięki temu doskonale dogada się z konsolami Sony oraz Microsoftu projektowanymi z myślą o grze w 4K przy 120 klatkach na sekundę. Co więcej, sprzęt przystosowano do pracy w trybie dynamicznego odświeżania, aby zapewnić doskonałą płynność obrazu nawet podczas odpalania najbardziej wymagających gier pokroju Cyberpunka 2077.

Sprzęt jest także kompatybilny z technologią HDR10, dzięki której pokryje do 125% przestrzeni barwnej Rec. 709. A to wszystko przy maksymalnej jasności na poziomie 4000 lumenów i kontraście dynamicznym rzędu 2 000 000 : 1. I co najważniejsze, Acer zaprojektował GD711 w taki sposób, aby wyświetliał gry w gigantycznym rozmiarze. Wystarczy oddalić go o 2,7 metra od powierzchni projekcyjnej, aby zagrywać się na 100-calowym obrazie i są to sugerowane warunki pracy dla tego urządzenia.

Acer Predator GD711

Acer Predator GD711 trafi do powszechnej dystrybucji w grudniu bieżącego roku w rekomendowanej cenie 1499 €. Miesiąc później w sprzedaży pojawi się model GM712 wyposażony w lampowy układ wyświetlania obrazu przystosowany do pracy w rozdzielczości 4K oraz przy jasności na poziomie 3600 lumnenów. Za ten model zapłacimy 1399 €.