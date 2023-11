Rodzinne zamiany – pierwszy zwiastun filmu Netflixa. Gwiazda Wednesday w obsadzie

fot. Netflix

Rodzinne zamiany to nadchodząca komedia Netflixa, w której zagrali Jennifer Garner i gwiazda Wednesday, Emma Myers. Film doczekał się pierwszego zwiastuna, na którym możemy zobaczyć szaloną zamianę ciał między głównymi bohaterami. Produkcja została oparta na książce Bedtime for Mommy autorstwa Amy Krouse-Rosenthal.

Rodzinne zamiany - zwiastun

Film opowiada historię Jess (Jennifer Garner) i Billa (Ed Helms) Walkerów, którzy robią co w ich mocy, aby utrzymać kontakt ze swoimi dorastającymi dziećmi. Przypadkowe spotkanie z tajemniczą osobą czytającą z gwiazd, powoduje, że rodzina budzi się następnego dnia w nie swoich ciałach. I to wszystko w najważniejszym dla rodziny dniu. Walkerowie muszę się zjednoczyć, aby zdobyć awans, przeprowadzić udaną rozmowę kwalifikacyjną do college’u, podpisać kontrakt płytowy i zagrać najważniejszy mecz futbolu.

Reżyserem filmu jest McG, który wcześniej nakręcił dla Netflixa dwie części Opiekunki. W Rodzinnej zamianie zagrali Jennifer Garner, Ed Helsm, Emma Myers, Brady Noon, Rita Moreno, Matthias Schweighöfer, Bashir Salahuddin, Ilia Isorelýs Paulino, Fortune Feimster, Xosha Roquemore, Paul Scheer, King Bach, Pete Holmes, Naomi Ekperigin, Dan Finnerty i Cyrus Arnold.

Rodzinna zamiana pojawi się na Netflixie już 30 listopada.