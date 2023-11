Role Play - zwiastun komedii akcji. Kaley Cuoco jako zabójczyni

fot. materiały prasowe

Role Play to gatunkowa mieszanka przygotowana dla Prime Video. Ma być to szpiegowski thriller napakowany komedią i akcją. Główne role grają Kaley Cuoco i David Oyelowo. Do sieci trafił pierwszy zwiastun.

Role Play - zwiastun

Role Play - opis fabuły

Historia skupia się na Emmie (Kaley Cuoco), kobiecie prowadzącej pozornie idealne życie wraz z kochającym mężem (David Oyelowo) i dwójką dzieci. Mieszkają na przedmieściach New Jersey. Gdy para decyduje się dodać trochę ognia do życia miłosnego poprzez grę w udawane role, ich świat wywraca się do góry nogami. Mąż odkrywa , że Emma prowadzi podwójne życie i pracuje jako zabójczyni do wynajęcia.

Thomas Vincent wyreżyserował na podstawie scenariusza Setha Owena. Projekt oparty jest na oryginalnym pomyśle George'a Hellera. W obsadzie są również Bill Nighy oraz Connie Nielsen. Prace na planie głównie odbyły się w Berlinie.

Role Play - premiera w Prime Video zaplanowana jest na 12 stycznia 2024 roku.