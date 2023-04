Ofiara gwałtu i żona wspólnie bronią Romana Polańskiego. "On już spłacił swój dług"

R.P. Productions/ France 2 Cinema/Studio Babelsberg Runteam

W magazynie Le Point ukazała się obszerna rozmowa, którą dziennikarka i krytyczka ruchu #MeToo Peggy Sastre przeprowadziła z Emmanuelle Seigner, żoną Romana Polańskiego, i Samanthą Geimer - druga z nich w 1977 roku w wieku zaledwie 13 lat została zgwałcona przez słynnego reżysera. To właśnie ta sytuacja sprawiła, że po 42-dniowym pobycie w więzieniu w czasie zwolnienia warunkowego uciekł on przed ścigającym go wówczas i planującym zwiększyć wyrok amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Obie kobiety bronią filmowca, przekonując, że "odbył on już swoją karę" i "spłacił swój dług".

We wstępie do wywiadu Amerykanka i Francuzka dochodzą do wniosku, że łączy je wspólnota doświadczeń; Seigner stwierdza choćby, że po zatrzymaniu Polańskiego w Szwajcarii w 2009 roku dużo myślała o Geimer i przeżywanym przez nią koszmarze. Następnie obie zgadzają się co do szkodliwości ruchu #MeToo, który w ich ocenie ma "wydobywać traumę" przeżywaną przez poszczególne osoby w taki sposób, aby "wszyscy mogli z tego skorzystać", nie pozwalając tym samym "w pełni wyzdrowieć ofiarom i ruszyć dalej ze swoim życiem".

I właściwie tego właśnie chcą, chcą poranionych kobiet. Ale nie pomaga im wykopywanie swoich cierpień na powierzchnię i wystawianie ich, jakby chciały je celebrować - dodaje Geimer.

Amerykanka stwierdziła także:

Powiedzmy sobie szczerze: to, co wydarzyło się między mną a Polańskim, nigdy nie było dla mnie wielkim problemem. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jest to nielegalne, że można kogoś za to aresztować. Czułam się w porządku, wciąż tak się czuję. Jakiś czas temu cała ta sprawa stała się jednak trudniejsza. To, że muszę w kółko tłumaczyć, że nie mam z tą całą historią problemu, jest naprawdę męczące.

Geimer konkluduje:

Próba ekstradycji i fakt, że Roman został aresztowany, były nie w porządku i są zaprzeczeniem idei sprawiedliwości. Dziś każdy powinien już wiedzieć, że Roman odbył swoją karę, w mojej ocenie wystarczająco długą. Z mojej strony nikt nie chciał, by poszedł do więzienia, ale on to zrobił i już naprawdę wystarczy. Spłacił swój dług wobec społeczeństwa. I tyle, nie ma więcej o czym mówić. Zrobił wszystko, co mu kazano. Później sytuacja zaczęła się komplikować i nie miał innego wyboru niż uciekać. Każdy kto uważa, że powinien trafić do więzienia, jest w błędzie.

Warto zauważyć, że rozmowa Seigner i Geimer została opublikowana w tym samym czasie, gdy przyszłość nowego filmu Polańskiego, The Palace, stanęła pod znakiem zapytania - zaplanowana na 6 kwietnia premiera została przesunięta, nowej daty nie ogłoszono.

W ostatnich latach o molestowanie seksualne reżysera oskarżyło kilka innych kobiet. 5 marca przyszłego roku ma rozpocząć się proces, który w tej samej sprawie Polańskiemu wytoczyła aktorka Charlotte Lewis.