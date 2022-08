Rosyjskirobopies ninja z wyrzutnią rakiet na grzbiecie

fot. zrzut ekranu Twitter

Odkąd Boston Dynamics pierwszy raz pokazało Spota, wszyscy zastanawiali się, co to będzie, gdy zostanie on wyposażony w broń. Teraz już wiemy, po tym, jak w na wystawie zbrojeniowej w Rosji pokazano psa-robota z wyrzutnią rakiet przeciwczołgowych na grzbiecie. Na szczęście zdecydowanie nie jest to jeszcze poziom Terminatora, a Black Mirror na razie raczej parodiuje niż wprowadza w życie. Okazało się bowiem, że jest to niewiele więcej niż maszyna za parę tysięcy dolarów, którą można kupić na Alibabie za to z doczepionym RPG. Którego zapewne nie jest w stanie nawet wystrzelić. Za to ubrana jest na czarno w strój ninja z Tigera, żeby tandeta nie rzucała się w oczy.

Prezydent Władimir Putin otworzył rosyjską wystawę broni Armia 2022, która będzie trwała do 22 sierpnia w Parku Patriotycznym w Kubince, tuż pod Moskwą. Zapewne będzie bardziej udana niż realna wystawa możliwości rosyjskiej armii podczas wojny w Ukrainie. Wśród wielu rodzajów broni wojskowej, pojazdów i innych akcesoriów zaprezentowano M-81, czworonożnego robota przypominającego słynnego Spota firmy Boston Dynamics, z tą różnicą, że ma on na plecach RPG-26 i jest ubrany w strój ninja.

Rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti zamieściła filmik, na którym M-81 skrada się i kładzie, co byłoby całkiem urocze, gdyby nie to, że na plecach ma broń przeciwpancerną.

Twórcy stwierdzili, że „jest to próbka systemu robotycznego M-81, zdolnego do prowadzenia celnych strzałów i transportu broni, a do celów cywilnych może być wykorzystywany w strefie zagrożenia do zwiadu, przechodzenia przez gruzy i dostarczania leków”.

Serwi The Drive przeprowadził jednak research i odkrył, że pies wygląda podejrzanie podobnie do Unitree Robotic’s UnitreeYushuTechnologyDog, dostępnego na chińskim Alibabie za jedyne 3700 dolarów. To prawdopodobnie wyjaśnia, dlaczego jest ubrany jak mały ninja: aby ukryć swoje pochodzenie, a nie przestraszyć czy zmylić wrogów lub uśpić ich w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Spot, dla porównania, kosztuje około 75 000 dolarów.

Zakładając, że to naprawdę jeden z modeli Unitree, a na to wygląda, oznacza to, że robopies nie został wyprodukowany przez rosyjskiego producenta, który go pokazał – poza tym, że umieścił na jego grzbiecie wyrzutnię rakiet – i z pewnością nie jest przeznaczony do użytku w warunkach wojennych. A z pewnością nie bardziej niż zabawkowy pies Aibo, do którego jest cenowo zbliżony. To coś raczej nie przetrwa w strefie walki, nawet w stroju ninja.

Jest też kwestia tego, jak dobrze robot operuje bronią. Można zamontować na nim wyrzutnię rakiet przeciwpancernych RPG-26, ale czy będzie w stanie wycelować lub wytrzymać wstrząs związany z wystrzałem, to już inna sprawa. Nawet pomimo stosunkowo niewielkiego odrzutu tej broni.

Wygląda na to, że psy-roboty chińskiej firmy Unitree są popularne w rosyjskich propagandzie wojskowej. Urodzony w Rosji wynalazca Alexander Atamanov pokazał w zeszłym miesiącu jednego z karabinem maszynowym przypiętym do jego grzbietu.

Inny pies-robot, ten z Ghost Robotics, niosący na grzbiecie karabin bezobsługowy specjalnego przeznaczenia (Special Purpose Unmanned Rifle, SPUR), został pokazany na głównej dorocznej konwencji Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie w październiku ubiegłego roku. Ta konkretna maszyna (powyżej) wyglądała o wiele bardziej przerażająco niż pies ninja. Jak widać rosyjska zbrojeniówka nie chciała być gorsza. Za to wyszła śmieszniejsza.