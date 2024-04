Rozpychająca się na rynku gier wideo grupa Embracer dzieli się na trzy firmy

Reklama

Embracer Group, szwedzki gigant zajmujący się grami wideo i mediami, będący właścicielem wielu studiów i praw do bardzo znanych marek, dzieli się na trzy firmy: Asmodee Group, Coffee Stain & Friends oraz Middle-earth Enterprises & Friends.

Embracer poinformował, że każdy z trzech nowych podmiotów będzie oddzielną, notowaną na sztokholmskiej giełdzie spółką, co pozwoli im lepiej skupić się na ich głównych zadaniach.

Middle-earth Enterprises & Friends, jak sama nazwa wskazuje, skupi się na wszystkich rzeczach związanych z Władcą Pierścieni, ale także innymi IP, w tym Tomb Raider. Firma będzie domem dla studiów gier, w tym między innymi Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos-Montréal, polskiego Flying Wild Hog Studios, Tripwire, Vertigo Games, Warhorse Studios i 4A Games. Wśród IP znajdują się również Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance. Grupa ta będzie obejmować wydawcę PLAION, globalny ekosystem Freemode i Dark Horse Media.

Kolejnym podmiotem jest Coffee Stain & Friends, „zróżnicowany podmiot zajmujący się grami”, który skupi się na grach niezależnych, średniej klasy i free-to-play. Własność intelektualna obejmuje Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown i Valheim. Kluczowe opublikowane gry free-to-play oparte na licencjonowanych IP to Star Trek Online i D&D Neverwinter Online.

Na koniec warto wspomnieć o Asmodee. Embracer podaje, że jest międzynarodowym wydawcą i dystrybutorem gier planszowych, karcianek kolekcjonerskich i cyfrowych gier planszowych z 23 w pełni własnymi studiami i ponad 300 IP. Jej obecny katalog obejmuje takie tytuły, jak: Ticket to Ride, 7 Wonders, Azul, CATAN, Dobble i Exploding Kittens. Asmodee opracowuje również nowe licencjonowane gry planszowe oparte na Władcy Pierścieni, Marvelu, Grze o Tron i Gwiezdnych Wojnach.

Grupa Embracer przeżywała trudne chwile od czasu, gdy w zeszłym roku upadła umowa o wartości 2 miliardów dolarów z finansowaną przez rząd saudyjski firmą Savvy Games Group. Doprowadziło to do zamknięcia deweloperów gry Saints Row – studia Volition oraz gry Timesplitters – studia Free Radical Design, a także do sprzedaży twórców gry Borderlands – studia Gearbox – koncernowi Take-Two za 460 milionów dolarów i anulowania 29 (!) niezapowiedzianych jeszcze gier, w tym nowego tytułu z uniwersum Deus Ex, który był opracowywany przez dwa lata.

Bardzo mocno odbiło się to na pracownikach, bo od czasu rozpoczęcia restrukturyzacji w czerwcu ubiegłego roku Embracer zwolnił aż 1387 osób, czyli około 8% swojej całkowitej globalnej siły roboczej.