Star Wars: KOTOR - co dalej z remakiem kultowego RPG? Prezes Saber Interactive uspokaja graczy

fot. materiały prasowe

Reklama

Powiedzieć, że aktualny stan Star Wars Knights of the Old Republic Remake jest niejasny, to jak nic nie powiedzieć. Zakulisowe informacje najpierw wskazywały na to, że produkcja została wstrzymana, a później, że prace trwają, ale... nie wiadomo czy gra kiedykolwiek się ukaże. Teraz do całej sprawy postanowił odnieść się Matthew Karch, prezes studia Saber Interative. W rozmowie z serwisem IGN zapewnił on, że jego zespół nadal pracuje nad remakiem KOTOR.

To jasne i oczywiste, że nad tym pracujemy. Wiele razy wspominano o tym w mediach.[/NeQuote] Karch nie ujawnił żadnych szczegółów, ale zdradził, co jest celem studia. Powiem tyle: gra nadal żyje i ma się dobrze, a my staramy się sprawić, by przewyższyła ona oczekiwania graczy.

Remake Star Wars: KOTOR ujawniono w 2021 roku, wtedy też zaprezentowano pierwszy teaser. Za produkcję początkowo odpowiadał zespół Aspyr Media, ale pózniej jego dalszy rozwój przejęło studio Saber Interactive.