Nowy film Ryana Cooglera i Michaela B. Jordana z datą premiery. Wampiry kontra Ku Klux Klan?

fot. YouTube (Maximo TV)

Ryan Coogler i Michael B. Jordan to duet, który lubi ze sobą współpracować. Robili to już przy okazji pierwszej części Creeda, a także obu filmach z serii Czarna Pantera w ramach Kinowego Uniwersum Marvela oraz Fruitvale. Jakiś czas temu w sieci poinformowano o tym, że prawa do nowej produkcji udało się pozyskać Warner Bros., które wygrało w wyścigu z Universal Pictures. Co ciekawe, platformy streamingowe nie były brane pod uwagę przez duet. Data premiery nie była wcześniej znana, ale teraz została podana do obiegu.

Nowy film Ryana Cooglera i Michaela B. Jordana, który ma dziać się w latach 30. XX wieku i opowiadać o wampirach, ma mieć premierę 7 marca 2025 roku.

Co wiadomo o nowym filmie Ryana Cooglera i Michaela B. Jordana? Nowa plotka

Wcześniejsze doniesienia wskazywały na to, że produkcja będzie się dziać w latach 30. XX wieku i opowie o wampirach. Dodatkowe szczegóły, które należy traktować jako plotkę na ten moment, zaoferował raport opublikowany przez World of Reel. Akcja filmu ma się dziać na południu Stanów Zjednoczonych, co pokrywa się z tym, że produkcja jest kręcona w Nowym Orleanie. Lokalizacja i czas nie jest przypadkowy, ponieważ był to czas świetności Ku Klux Klanu. Plotka mówi, że film opowie o wojnie wampirów z Klanem, a twórcy liczą na narodzenie nowej marki filmowej. Michael B. Jordan może mieć z kolei powody do zadowolenia, ponieważ produkcja ma czerpać garściami z anime. Wcieli się on również w podwójną rolę i zagra bliźniaków.

Ryan Coogler napisał scenariusz i wyreżyseruje niezatytułowany film, a Jordan zagra główną rolę. Zinzi Coogler i Sev Ohanian są producentami z ramienia firmy Proximity Media.