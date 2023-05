S.W.A.T. skasowany po 6 sezonach pomimo dobrej oglądalności. Jaki powód?

fot. materiały prasowe

S.W.A.T. - jednostka specjalna nie doczeka się 7. sezonu. Telewizja CBS ku zaskoczeniu wszystkich podjęła decyzję o skasowaniu serialu po 6. sezonie. Pomimo tego, że oglądalność rosła z sezonu na sezon stacja podjęłą taką decyzję. Dlaczego?

S.W.A.T. - powody kasacji

Świetna oglądalność S.W.A.T. sprawia, że skasowanie jest zaskakujące. Wszyscy eksperci nie mają wątpliwości, że to najpopularniejszy serial sezonu, który zostanie skasowany. Powodem skasowania jest brak porozumienia pomiędzy telewizją CBS a producentem serialu Sony TV. Nie mogli dogadać się w kwestiach finansowych, a wbrew pozorom S.W.A.T. to był dość drogi serial, więc te aspekty były ważne dla obu stron. Budżet rósł z sezonu na sezon, co było problemem dla CBS, bo ostatecznie to się nie kalkulowało, a Sony TV nie chciało iść na kompromis w kwestii modelu finansowego serialu.

Ostatecznie kwota licencji udzielanej stacji CBS przez Sony TV wzrosła, tak jak producenci chcieli, ale jednocześnie telewizja stwierdziła, że chce mniej odcinków. To zwiększyłoby budżet na odcinek i sprawiłoby, że serial nie zarobiłby na siebie. Nie ma planów szukania nowego domu dla tego tytułu.

Natomiast telewizja Fox podjęłą decyzja o skasowaniu słabo ocenianego serialu komediowego Call Me Kat. Zakończył się on na trzech sezonach.