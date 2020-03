Saint Maud - zwiastun horroru. Pielęgniarka w walce o duszę pacjentki

Bohaterką filmu Saint Maud jest tytułowa, młoda pielęgniarka, która po przeżytej traumie w przeszłości postanowiła kroczyć chrześcijańską drogą. Teraz dziewczyna pracuje w hospicjum i opiekuje się chorą na raka byłą tancerką, Amandą. Gorliwa wiara Maud szybko budzi w niej obsesyjne przekonanie, że musi uratować duszę swojej pacjentki przed wiecznym potępieniem. Jednak złowrogie siły i jej grzeszna przeszłość zagrożą jej powołaniu. W sieci zadebiutował nowy zwiastun produkcji. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie znajdują się między innymi Morfydd Clark, Jennifer Ehle, Lily Knight, Lily Frazer, Turlough Convery oraz Marcus Hutton. Reżyserką i autorką scenariusza produkcji jest Rose Glass.

