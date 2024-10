Samotne wilki biją wszystkie rekordy Apple TV+. Największy sukces w historii platformy

foto. AppleTV+

Samotne wilki to nowy film Jona Wattsa, twórcy ostatniej trylogii Spider-Mana MCU, w którym w rolach głównych pojawił się znany duet w postaci George'a Clooneya i Brada Pitta. Przed premierą w serwisie Apple TV+ pojawiało się wiele plotek odnośnie tego, że produkcja została wycofana z kin w wielu krajach, ponieważ obawiano się porażki finansowej. Wygląda na to, że powód do obaw wcale nie było.

Samotne wilki w wielu krajach miały premierę najpierw w kinach, a dopiero potem na streamingu. Mimo tego faktu - nowy film Jona Wattsa pobił historyczny rekord i jest w tej chwili najchętniej oglądanym filmem w historii Apple TV+. Warto przypomnieć, że ta platforma stworzyła też hitowe dzieła od uznanych reżyserów, jak np. Napoleon czy Czas krwawego księżyca. Samotne wilki jednak wygryzły obie te produkcje.

Deadline dodało, że przez premierę filmu całkowita oglądalność Apple TV+ poszybowała o 30% w górę. Film cieszy się szczególną popularnością w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kanadzie, Australii, Włoszech, Meksyku i Brazylii. Potwierdzono już, że powstaną kolejne produkcje, a za kamerą raz jeszcze stanie Jon Watts. W obliczu tak ogromnego sukcesu wcale to nie dziwi.

Samotne wilki

Samotne wilki - fabuła, obsada, data premiery

Historia opowiada o dwóch profesjonalistach, którzy zostają zatrudnieni do tej samej pracy. Panowie za sobą nie przepadają, ale muszą zaczął współpracować, aby wykonać zdanie.

Oprócz Clooneya i Pitta w filmie zagrali Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Tina Fey, Zlatko Burić, Richard Kind oraz Frances McDormand.