Samsung OLED 77” S95C wchodzi do szerokiej sprzedaży w Polsce

Wyczekiwany telewizor Samsung OLED S95C z ekranem o przekątnej 77 cali właśnie wchodzi do szerokiej sprzedaży w Polsce. Niezwykle żywe kolory, wysoka jasność, wyrazisty kontrast i smolista czerń w połączeniu z nową wielkością ekranu to cechy, które przekładają się na niesamowite doświadczenia filmowe. Dodając do tego przestrzenne brzmienie, które zapewni wysokiej jakości soundbar taki jak Q990C, można liczyć na zupełnie nowy wymiar wrażeń audiowizualnych w domu.

Model 77S95C to bez wątpienia telewizor, na który czekali wszyscy miłośnicy kina w domu. Dzięki zastosowaniu technologii OLED z samoemisyjnymi pikselami oraz kropki kwantowej (Quantum Dot), ekran oferuje wyjątkowo głęboką czerń i szeroką paletę żywych barw. Z kolei o realizm zadba udoskonalony proces skalowania materiałów o niższej rozdzielczości do jakości zbliżonej do 4K. Jest oparty aż na 20 wielomodelowych sieciach neuronowych, które analizują dane obrazu, a każda ma swój obszar specjalizacji i odpowiada za kontrast, kolory czy teksturę.

fot. Samsung

Wyjątkowe wrażenia z oglądania potęguje Ultrasmukły Design. Obudowa ma głębokość zaledwie 11 mm, co oznacza, że jest to naprawdę minimalistyczna konstrukcja. Tak niezwykłą smukłość udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu Modułu One Connect Pro. To zewnętrzna skrzynka, która pozwala podłączyć do telewizora dodatkowe urządzenia. Dzięki niej można zapomnieć o nieestetycznej plątaninie kabli zwisających z tyły obudowy. Pozwala także na większą swobodę aranżacji, gdyż Moduł One Connect Pro można umiejscowić obok lub przymocować do stopy telewizora.

S95C zachwyca także szybkością działania. Najnowsza wersja Smart Hub wyświetla treści podzielone na kilka kategorii pod względem naszych wcześniejszych zainteresowań[1]. Z kolei z poziomu wygodnego menu widzowie mają dostęp do wszystkich najpopularniejszych platform VOD, takich jak Netflix, Disney+, HBO Max czy Skyshowtime.

Potężna moc dźwięku

Domowe kino nie byłoby pełne bez wgniatającego w fotel dźwięku. Dlatego jeśli zależy nam na prawdziwie mocnych wrażeniach, warto spotęgować możliwości telewizora dodając do niego soundbar, taki jak Q990C. Zwłaszcza, że oba urządzenia będą stanowić prawdziwie zgrany duet, który do domowego salonu potrafi przenieść emocje zarezerwowane wcześniej dla sal kinowych.

Cechą charakterystyczną soundbara jest funkcja Bezprzewodowego Dolby Atmos[2]. Pozwala ona połączyć soundbar bezprzewodowo z telewizorem i odkryć przestrzenne brzmienie za sprawą technologii Dolby Atmos. Wystarczy usiąść wygodnie w fotelu i niczym w kinie rozkoszować się wciągającym, przestrzennym brzmieniem.

fot. Samsung

Soundbar wyróżnia także Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 11.1.4. Oznacza to, że posiada 11 kanałów równomiernie rozprowadzających dźwięk, 1 niskotonowy i 4 skierowane ku górze. Wszystkie one sprawiają, że dźwięk będzie wydobywał się dosłownie z każdej strony, dzięki czemu przeżycia staną się jeszcze bardziej intensywne.

Warto także wspomnieć o harmonijnej współpracy między soundbarem a telewizorem. Technologia Q-Symphony to jedna z najbardziej innowacyjnych funkcji, która sprawia, że głośniki HW-Q990C łączą się z głośnikami telewizora 77S95C, tworząc prawdziwą synergię dźwięku. W tym roku unowocześniona funkcja Q-Symphony zapewnia zoptymalizowany dźwięk wszystkich kanałów, a sztuczna inteligencja remasteruje obiekty dźwiękowe wyodrębnione z oryginalnego wejścia audio. Wszystko po to, aby zapewnić pełnię wrażeń audiowizualnych.

[1] Przed rozpoczęciem wymagane jest zalogowanie do konta Samsung, zaakceptowanie Warunków Korzystania z Usług oraz Zasad Prywatności Smart Hub. Wybrane usługi mogą wymagać rejestracji lub aktywowania subskrypcji.

[2] Bezprzewodowa Technologia Dolby Atmos wymaga połączenia za pomocą Wi-Fi. Funkcja kompatybilna wyłącznie z wybranymi telewizorami Samsung z 2022 roku. Informacja o kompatybilności dostępna w specyfikacji telewizorów na stronie samsung.pl. Wymagane źródło dźwięku w formacie Dolby Atmos.