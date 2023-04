98 cali gigantycznych emocji - Samsung liderem wielkich ekranów

fot. Samsung

Dla rynku telewizorów ostatnia dekada to czas prawdziwych rewolucji. Z perspektywy technologicznej, kluczowe znaczenie miały dwa elementy: podłączenie telewizorów do Internetu, dzięki któremu telewizor zyskał wiele nowych zastosowań – obecnie Samsung nie ma w ofercie innych modeli niż Smart TV – oraz popularyzacja ekranów z wyższą rozdzielczością (4K), co pozwoliło otworzyć się na większe ekrany. Jeśli chodzi o adaptacje Smart TV to w Polsce przebiegała ona szybciej niż w innych krajach również Europy Zachodniej, takich jak Niemcy. Wysoka rozdzielczość, nowe technologie i nowoczesne podejście do designu sprawiają, że w całej Europie rośnie apetyt na coraz większe ekrany.

fot. Samsung

Duże ekrany na fali

Wzrost popularności telewizorów z większymi ekranami jest ściśle związany z ich wyższą rozdzielczością i technologiami poprawiającymi wrażenia z oglądania. Na przestrzeni lat zmieniała się także definicja dużego telewizora firmy Samsung, obecnie to ekrany o przekątnej 65” i większe. Popyt według danych firmy Samsung na nie rośnie stale i od 2018 roku jest on już znaczący i wynosi powyżej 6%.

W 2013 Samsung sprzedał w Polsce pierwszy telewizor Ultra HD S9 o przekątnej ekranu 85”. Kosztował wtedy 149 tys. złotych. Był to pierwszy tak duży ekran 4K w ofercie firmy sprzedawany w polskich sieciach handlowych. Dziś, 10 lat później nie tylko można kupić jeszcze większe ekrany, takie jak Samsung Neo QLED QN91A o przekątnej nawet 98”, ale także ich cena jest znacznie niższa.

fot. Samsung

Polacy i Niemcy równie chętnie kupują duże telewizory

Jeśli chodzi o adaptacje dużych ekranów, to jak wynika z danych firmy badawczej GfK, Polska bardzo dobrze wypada na tle UE5 (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy). Na przestrzeni ostatnich 5 lat Polacy chętniej niż Francuzi, Brytyjczycy, Hiszpanie czy Włosi kupowali telewizory z ekranami o przekątnej 75” i większe. Pod tym względem w niewielkim stopniu wyprzedzali nas tylko Niemcy.

Jeśli chodzi o specyfikę, strukturę i preferencje to rynek polski i niemiecki są do siebie bardzo podobne. Znaczących różnic między nimi nie widać w odniesieniu do adaptacji telewizorów w wyższych rozdzielczościach niż HD. Zaledwie w ciągu 3 lat od wprowadzenia rozdzielczości 4K standard ten zdominował rynki z ponad 60 proc. udziałem. Obecnie jest to już blisko 100 proc. Duże podobieństwa widać także w poszczególnych segmentach związanych z rozmiarami ekranów. I tak na przykład w 2022 roku udział ekranów 55” w Polsce wnosił 24 proc., a w Niemczech 25 proc., a dla modeli 65” było to odpowiednio 14 proc. i 15 proc.

Zarówno w kraju, jak i w Europie nieprzerwanie od 2018 roku rośnie segment ekranów 80”+, ale w Polsce dynamika tego wzrostu jest wyższa.

98 cali imponujących wrażeń

W 2023 roku w ofercie Samsung Polska dostępne będą aż trzy telewizory o przekątnej 98 cali. QLED Q80C, Neo QLED QN90A oraz Neo QLED QN100B. Wszystkie te ekrany świetnie sprawdzą się w roli kina domowego. Jak przystało na naprawdę duże telewizory oferują rozdzielczość 4K oraz przyjazny system Smart TV. Modele QN90A oraz QN100B wykorzystują technologię Quantum Mini LED, która jest odpowiedzialna za precyzyjne sterowanie podświetleniem ekranu. Oba modele zostały także wyposażone w Powłokę Antyrefleksyjną, która zwiększa komfort oglądania ograniczając odbicia światła. Oba modele bardzo dobrze prezentują się także pod względem designu, a QN100B zyskał dodatkowo moduł One Connect Pro, dzięki czemu z powodzeniem może być centralnym elementem wystroju wnętrza. Z kolei Q80C to telewizor z najnowszego portfolio. Wyróżnia się m.in. Bezpośrednim Strefowym Podświetleniem oraz smukłą konstrukcją. Jako tegoroczna nowość posiada także wbudowany Hub IoT, dzięki któremu domowy ekosystem połączonych urządzeń można będzie zbudować bez dodatkowych modułów zewnętrznych.

fot. Samsung

W poszukiwaniu doskonałości

Według badania przeprowadzonego przez instytut badawczy Omdia w 2022 roku Samsung po raz 17. z rzędu został światowym numerem jeden na rynku telewizorów. Na mocną rynkową pozycję firmy składa się wiele elementów, a jednym z nich jest zróżnicowane i najbogatsze w historii Samsung portfolio, obejmujące dziś telewizory Ne QLED, QLED, QLED, OLED, Excellence Line 8K i osobną kategorię ekranów Lifestyle. Co ciekawe, dane potwierdzają, że wciąż jest przestrzeń na nowe technologie. W lutym br. telewizory Samsung OLED – zeszłoroczny debiut – odnotowały najlepsze jak dotychczas wyniki i miały według danych firmy badawczej GfK 37% udziału w rynku pod względem wartości sprzedaży.